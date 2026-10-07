9 آلاف حملة رقابية تكشف 60 ألف مخالفة في الأسواق والمخابز

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار والقواعد المنظمة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين.

حملات تفتيش يومية على المخابز والأسواق

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش ورقابة يومية على الأسواق والمخابز، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة بصورة مستمرة.

وأوضح أن الأجهزة الرقابية تعمل على التأكد من التزام المنشآت بالأسعار المعلنة والضوابط المنظمة، إلى جانب رصد أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

عقوبات تصل إلى الحبس وغلق المنشأة

وأشار مساعد وزير التموين للرقابة إلى أن العقوبات المقررة لبعض المخالفات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة، وفقًا لأحكام القانون.

ضبط 60 ألف مخالفة خلال 9 آلاف حملة

وكشف عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف حملة رقابية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وما يفرضه ذلك من ضرورة تشديد الرقابة.