قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يُهنئ السعودية بالتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة
السعودية تُهيمن على جوائز «خليجي 27» بعد التتويج باللقب
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخابز تبيع بأقل من الوزن وبسعر أعلى.. والتموين يحذر: عقوبات تصل للحبس 5 سنوات

الخبز
الخبز
محمود محسن

رصدت كاميرا برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «MBC مصر»، خلال تجربة ميدانية، مدى التزام عدد من مخابز الخبز السياحي في القاهرة والجيزة بالأوزان والأسعار المقررة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشفت الجولة عن وجود عدد من المخابز التي لا تلتزم بالأوزان والأسعار المحددة، حيث تبين قيام بعض المخابز بتقليل وزن رغيف الخبز وبيعه بسعر أعلى من السعر المقرر، بما يحقق هامش ربح إضافيًا على حساب المستهلك.

وبحسب التوجيهات المنظمة لبيع الخبز السياحي، يتم إنتاج ثلاثة أوزان للرغيف، تشمل 80 جرامًا بسعر جنيهين، و60 جرامًا بسعر جنيه ونصف، و40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

وأظهر الرصد وجود أرغفة بأوزان أقل من المحددة مع بيعها بأسعار أعلى، بفارق يصل إلى نحو نصف جنيه في الرغيف الواحد، وهو ما يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، علق الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للشؤون الرقابية، على ما رصده فريق البرنامج، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة المخالفات المتعلقة بالأسعار والأوزان.

وقال أبو الغيط إن التقارير الميدانية التي ترصد المخالفات تساعد الأجهزة الرقابية في تحديد أماكنها واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأشار مساعد وزير التموين للشؤون الرقابية إلى استمرار الحملات الرقابية اليومية في مختلف المناطق، موضحًا أنه تم تنفيذ حملات في القاهرة والجيزة، ورصد مخالفات في عدد من المناطق، من بينها المقطم والجيزة.

عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات


وحذر أبو الغيط من مخالفة الأسعار والأوزان المقررة، موضحًا أن العقوبات القانونية قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب غلق المنشأة المخالفة في الحالات التي تستوجب ذلك وفقًا للقانون.

كما أشار إلى توجه الوزارة نحو ضخ كميات إضافية من الدقيق، بالتزامن مع تراجع أسعار الدقيق، بما يسهم في دعم استقرار سوق الخبز السياحي.

ودعا مساعد وزير التموين المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية يمثل عنصرًا مهمًا في حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

القاهرة الجيزة مخابز التجارة الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

أكشاك القاهرة

بـ 50 ألف جنيه.. خطوات واشتراطات أكشاك القاهرة المرخصة

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد