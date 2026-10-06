مخابز تبيع بأقل من الوزن وبسعر أعلى.. والتموين يحذر: عقوبات تصل للحبس 5 سنوات

رصدت كاميرا برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «MBC مصر»، خلال تجربة ميدانية، مدى التزام عدد من مخابز الخبز السياحي في القاهرة والجيزة بالأوزان والأسعار المقررة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشفت الجولة عن وجود عدد من المخابز التي لا تلتزم بالأوزان والأسعار المحددة، حيث تبين قيام بعض المخابز بتقليل وزن رغيف الخبز وبيعه بسعر أعلى من السعر المقرر، بما يحقق هامش ربح إضافيًا على حساب المستهلك.

وبحسب التوجيهات المنظمة لبيع الخبز السياحي، يتم إنتاج ثلاثة أوزان للرغيف، تشمل 80 جرامًا بسعر جنيهين، و60 جرامًا بسعر جنيه ونصف، و40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

وأظهر الرصد وجود أرغفة بأوزان أقل من المحددة مع بيعها بأسعار أعلى، بفارق يصل إلى نحو نصف جنيه في الرغيف الواحد، وهو ما يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، علق الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للشؤون الرقابية، على ما رصده فريق البرنامج، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة المخالفات المتعلقة بالأسعار والأوزان.

وقال أبو الغيط إن التقارير الميدانية التي ترصد المخالفات تساعد الأجهزة الرقابية في تحديد أماكنها واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأشار مساعد وزير التموين للشؤون الرقابية إلى استمرار الحملات الرقابية اليومية في مختلف المناطق، موضحًا أنه تم تنفيذ حملات في القاهرة والجيزة، ورصد مخالفات في عدد من المناطق، من بينها المقطم والجيزة.

عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات



وحذر أبو الغيط من مخالفة الأسعار والأوزان المقررة، موضحًا أن العقوبات القانونية قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب غلق المنشأة المخالفة في الحالات التي تستوجب ذلك وفقًا للقانون.

كما أشار إلى توجه الوزارة نحو ضخ كميات إضافية من الدقيق، بالتزامن مع تراجع أسعار الدقيق، بما يسهم في دعم استقرار سوق الخبز السياحي.

ودعا مساعد وزير التموين المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية يمثل عنصرًا مهمًا في حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق.