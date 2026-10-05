الغربية.. تكثيف الحملات على مخابز شبراقاص وشبرابيل بالسنطة وتحرير 15 محضرا

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز، استجابةً لشكاوى المواطنين، ومتابعة انتظام صرف الخبز المدعم والتأكد من حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع التنبيه على العاملين بحسن التعامل وتيسير حصول المواطنين على الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز قريتي شبراقاص وشبرابيل بمركز السنطة عن تحرير 9 محاضر، شملت 3 محاضر تموينية تنوعت بين نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملة التموينية بإدارة مركز طنطا عن تحرير 6 محاضر، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 15 محضرًا.

حملات تموينية

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز، خاصة المخابز ذات الكثافة والإقبال المرتفع من المواطنين، للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، والاستجابة لملاحظات وشكاوى المواطنين.