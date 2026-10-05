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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المخابز: لا يوجد أي تحريك في أسعار العيش الفينو أو الأوزان

)نائب رئيس شعبة المخابز يكشف تأكيد وزير التموين على حق المواطن في خبز يليق به وليس هناك تحريك لأسعار العيش الفينو
)نائب رئيس شعبة المخابز يكشف تأكيد وزير التموين على حق المواطن في خبز يليق به وليس هناك تحريك لأسعار العيش الفينو
شيماء جمال

قال هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، إن الاجتماع الدوري مع وزير التموين اليوم ناقش أسعار رغيف الخبز والقمح، موضحًا أن الاجتماعات الدورية تستهدف متابعة الأسعار والسوق والخبز والحبوب على مدار الأسبوع.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو أن الوزارة أكدت خلال الاجتماع ضرورة حصول المواطن على المنتج بسعر مناسب وجودة مناسبة، وأنه لا يوجد أي تحريك في أسعار العيش الفينو أو الأوزان في الوقت الحالي، مع استمرار متابعة تكلفة مستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سعر الدقيق شهد زيادة خلال الفترة الماضية تراوحت بين 15 و20%، وعملية إنتاج الخبز تشمل عدة مدخلات، من بينها الدقيق والكهرباء والخميرة وغيرها، والوزارة ستواصل متابعة الأسعار أسبوعيًا وشهريًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأسعار مستقبلًا.

رئيس شعبة المخابز التموين خبز الفينو القمح

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