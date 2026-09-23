الدقيق يقفز 4 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الفينو والعيش السياحي؟

رغم ارتفاع أسعار الدقيق خلال الفترة الماضية، لا تزال أسعار الفينو والخبز السياحي مستقرة دون زيادة جديدة حتى الآن، وفقًا لما أكده خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأوضح فكري أن المخابز ملتزمة بالتوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2024، الذي يحدد أسعار وأوزان منتجات المخابز السياحية والإفرنجية، في الوقت الذي شهدت فيه تكلفة الدقيق ارتفاعًا ملحوظًا منذ منتصف يوليو الماضي.

لا زيادة جديدة في أسعار الفينو والعيش السياحي

قال خالد فكري، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن أسعار العيش السياحي والفينو لم تشهد أي زيادة حتى الآن، نافيًا وجود زيادة جديدة في الأسعار في الوقت الحالي.

وأكد أن المخابز لا تزال ملتزمة بالتوجيه الوزاري المنظم لأسعار وأوزان المخبوزات السياحية والإفرنجية.

أسعار الفينو حسب الوزن

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن أسعار الفينو وفق الأوزان المحددة جاءت كالتالي:

50 جرامًا: جنيهين للرغيف.

40 جرامًا: جنيه ونصف الجنيه.

30 جرامًا: جنيه واحد.

أسعار الخبز السياحي

وأوضح فكري أن أسعار الخبز السياحي جاءت وفق الأوزان المحددة في التوجيه الوزاري، لتبلغ:

80 جرامًا: جنيهين للرغيف.

60 جرامًا: جنيه ونصف الجنيه.

40 جرامًا: جنيه واحد.

وناشد أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، لتجنب تحرير مخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.

الدقيق يرتفع من 17 إلى 21 ألف جنيه للطن

وفي المقابل، كشف فكري عن ارتفاع أسعار الدقيق منذ 14 يوليو الماضي، موضحًا أن سعر الطن الذي كان يبلغ نحو 17 ألف جنيه ارتفع حاليًا إلى حوالي 21 ألف جنيه، مع اختلاف الزيادة من نوع إلى آخر.

وأشار إلى أن الزيادة الإجمالية في بعض أنواع الدقيق وصلت إلى نحو 4200 أو 4250 جنيهًا للطن، بينما يمكن احتساب متوسط الزيادة في حدود 4000 جنيه للطن.

200 جنيه زيادة في الشيكارة

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن طن الدقيق يضم 20 شيكارة، وبالتالي فإن زيادة تقارب 4000 جنيه في سعر الطن تعني ارتفاعًا يقدر بنحو 200 جنيه في سعر الشيكارة الواحدة مقارنة بالسابق.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق ينعكس على تكلفة إنتاج المخبوزات، رغم استمرار أسعار الفينو والخبز السياحي عند المستويات المحددة حاليًا.

وبينما تواجه المخابز ارتفاعًا في تكلفة أحد أهم مدخلات الإنتاج، لا تزال أسعار الفينو والخبز السياحي مستقرة وفق الأسعار والأوزان المحددة، مع استمرار التأكيد على التزام المخابز بالتوجيه الوزاري.

ويترقب السوق خلال الفترة المقبلة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الدقيق على أسعار المخبوزات، في الوقت الذي تؤكد فيه شعبة المخابز عدم وجود زيادة جديدة في أسعار الفينو والعيش السياحي حتى الآن.