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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدائل الفينو.. أنواع خبز صحية تمنحك الشبع والطاقة

الخبز الصحي
الخبز الصحي
ريهام قدري

يعد الخبز الفينو من الخيارات الشائعة في تحضير الساندوتشات، خاصة للأطفال، إلا أن الاعتماد عليه بشكل متكرر قد يدفع البعض للبحث عن بدائل أكثر تنوعا، خاصة الأنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة والغنية بالألياف.

وتساعد الحبوب الكاملة على توفير الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الحبة كاملة، لذلك يمكن إدخال بعض أنواع الخبز المصنوع من القمح الكامل ضمن النظام الغذائي اليومي بدلا من الاعتماد المستمر على الخبز الأبيض.

أفضل بدائل الفينو

العيش البلدي المصنوع من الحبوب الكاملة
يمكن استخدامه في الساندوتشات اليومية، كما أنه يوفر كمية جيدة من الألياف مقارنة بالخبز الأبيض.

توست الحبوب الكاملة
يعد من الخيارات العملية للمدرسة والعمل، ويمكن تحميصه وإعداده مع البيض أو الدجاج أو الخضروات.

خبز الشوفان
يمكن أن يكون خيارا مناسبا لمن يرغبون في زيادة تناول الألياف، خاصة عند اختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة جيدة من الشوفان والحبوب الكاملة.

خبز القمح الكامل
يمكن استخدامه كبديل مباشر للفينو في إعداد الساندوتشات، ويفضل قراءة قائمة المكونات والتأكد من أن الدقيق الكامل من المكونات الأساسية.

الخبز متعدد الحبوب
وجود أكثر من نوع من الحبوب قد يوفر تنوعا غذائيا، لكن كلمة "متعدد الحبوب" وحدها لا تعني بالضرورة أن الخبز مصنوع من الحبوب الكاملة، لذلك يجب مراجعة المكونات.

خبز الصاج أو التورتيلا المصنوعة من الحبوب الكاملة
تعتبر خيارا عمليا للفائف، ويمكن حشوها بالدجاج أو البيض والخضروات، ما يجعلها مناسبة للفطار أو اللانش بوكس.

كيف تختارين الخبز الصحي؟

عند شراء الخبز، يفضل عدم الاعتماد على الاسم أو اللون فقط، وإنما قراءة بطاقة المكونات والبحث عن عبارة الحبوب الكاملة أو دقيق القمح الكامل كمكون أساسي، مع اختيار الأنواع الأقل في السكريات المضافة والصوديوم كلما أمكن.

كما أن نوع الخبز ليس العامل الوحيد الذي يحدد مدى توازن الوجبة، فطريقة تحضير الساندوتش والحشوة المصاحبة له تلعب دورا مهما في القيمة الغذائية النهائية.

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