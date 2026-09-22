طريقة عمل الفول بالبصل.. وصفة اقتصادية للفطار بطعم شهي

يعد الفول من أشهر الأكلات التي تحرص الأسر المصرية على تقديمها على مائدة الإفطار، لما يتميز به من سهولة التحضير وتعدد طرق تقديمه، وتعتبر طريقة عمل الفول بالبصل من الوصفات البسيطة التي تمنح الفول مذاقًا مختلفًا وشهيًا.

تحضير الفول بالبصل

ويمكن تحضير الفول بالبصل في المنزل خلال دقائق باستخدام مكونات متوفرة في معظم المطابخ، مع إمكانية إضافة الطماطم والتوابل حسب الرغبة.

مكونات الفول بالبصل

- 2 كوب فول مدمس.

- بصلة متوسطة مفرومة.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمنة.

- ثمرة طماطم مفرومة حسب الرغبة.

- عصير نصف ليمونة.

- نصف ملعقة صغيرة كمون.

- ملح حسب الرغبة.

- رشة شطة اختيارية.

- كمية قليلة من الماء الساخن عند الحاجة.

طريقة عمل الفول بالبصل

تبدأ طريقة عمل الفول بالبصل بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم إضافة البصل المفروم وتقليبه حتى يذبل ويكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

بعد ذلك يمكن إضافة الطماطم المفرومة وتقليبها مع البصل لعدة دقائق حتى تصبح طرية، ثم يضاف الفول المدمس مع الكمون والملح وعصير الليمون.

تقلب جميع المكونات جيدًا، ويمكن إضافة القليل من الماء الساخن إذا كان الفول يحتاج إلى قوام أكثر ليونة، ثم يترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق مع التقليب.

وفي النهاية يقدم الفول بالبصل ساخنًا، ويمكن إضافة رشة من زيت الزيتون أو الكمون والشطة حسب الرغبة، ويقدم مع الخبز البلدي والمخللات والخضروات.

وتعد هذه الوصفة من الخيارات السريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يمكن تعديل مكوناتها وفقًا للذوق الشخصي.