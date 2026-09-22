رئيس الاتحاد السكندري: أيمن الشريعي رشح لي حمزة الجمل ونصحني بفتح الخزائن

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أن أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كان صاحب ترشيح حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق السكندري.

وقال سلامة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أيمن الشريعي رئيس إنبي هو من رشح لي حمزة الجمل لتدريب الاتحاد السكندري، والجمل مدرب يليق بالاتحاد السكندري، وتم عرضه بعد الاتفاق على رحيله من إنبي واتفاق الفريق مع محمد بركات لخلافته في الفريق".

وأضاف: "أيمن الشريعي تحدث معي في مكالمة هاتفية ونصحني بفتح الخزائن من أجل تدعيم صفوف الفريق وإبرام صفقات لبقاء الاتحاد السكندري".

وتابع رئيس الاتحاد السكندري: "هناك استقرار فني في الاتحاد السكندري هذا الموسم، وجمعنا 10 نقاط من أول 5 مباريات، وده لم يحدث منذ 8 سنوات".

وأوضح: "بلال نظير كان مرشحًا لمنصب المدير الرياضي، وجلست معه ولكن حصل خلاف في وجهات النظر حول طريقة الإدارة، وهذا لا يقلل منه".

واختتم محمد أحمد سلامة تصريحاته قائلًا: "محمد عادل عنده خبرات كبيرة، ومن أول جلسة اتفقنا، وهو طول عمره شغال عمل إداري تنظيمي".