مجلس إدارة نادي سموحة يدعم الفريق الأول للكرة الطائرة رجال قبل السفر إلى الإمارات

حرص مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة الدكتور محمد بلال، على دعم ومساندة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، قبل السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة بني ياس الدولية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد بلال رئيس النادي، والأستاذ أشرف مختار، والأستاذ محمد نمر، والمستشار محمد سودان، والعقيد أحمد عجلان، والدكتورة ماهينور سامح، والأستاذ أدهم السجيني، أعضاء مجلس الإدارة.

وتقام بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة بدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر 2026.

وأكد الدكتور محمد بلال، رئيس النادي، خلال لقائه باللاعبين، دعم مجلس الإدارة الكامل للفريق، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد وتحقيق نتائج مميزة، وتقديم أداء قوي يليق باسم نادي سموحة ورفع رايته عاليًا في المحافل الدولية.

ومن المقرر أن يغادر الفريق مطار القاهرة فجر الخميس المقبل، على أن يرأس البعثة العقيد أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة النادي.

ويشارك في البطولة أندية سموحة، والزمالك، وبني ياس الإماراتي، والجزيرة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي، والريان القطري.