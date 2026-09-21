وزير الرياضة يتابع تطوير منشآت مركز شباب سموحة بالإسكندرية

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، مركز شباب سموحة بالإسكندرية، حيث تابع حالة المنشآت الرياضية وأعمال التطوير الجارية، إلى جانب عدد من المشروعات الاستثمارية التي يستهدف المركز من خلالها تنمية موارده.

وشملت الجولة حمام السباحة نصف الأولمبي وصالة اللياقة البدنية، إلى جانب الملعب القانوني والملعب متعدد الأغراض، كما تابع الوزير أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وتفقد المحال المطروحة للاستثمار على سور المركز.

كما اطّلع الوزير - خلال الجولة - على معدلات تنفيذ الأعمال واحتياجات المنشآت، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزيتها واستمرار قدرتها على استضافة الأنشطة الرياضية والشبابية.

وقال وزير الشباب والرياضة إن تطوير مراكز الشباب لا يقتصر على رفع كفاءة منشآتها، وإنما يشمل أيضًا تحقيق استفادة أكبر من إمكاناتها وتنمية مواردها، بما يساعد على تمويل أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وأشار إلى أن المشروعات الاستثمارية داخل مراكز الشباب تمثل أحد المصادر التي يمكن من خلالها دعم الموارد، مع الحفاظ على الدور الأساسي لهذه المراكز في إتاحة ممارسة الرياضة واستضافة الأنشطة المختلفة.

وتأتي زيارة مركز شباب سموحة ضمن جولات ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.