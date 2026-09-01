درة: أكتر حاجة بتوجعني في الحياة هي الظلم

قالت الفنانة درة، إن هناك «حاجات كتير» تؤلمها، موضحة أن الصورة التي يراها الناس عنها باعتبارها فنانة جميلة ومشهورة، وموديل مع أهم العلامات التجارية، وشخصية تعيش حياة مقتدرة، لا تعكس بالضرورة كل ما يمر به الإنسان في حياته أو ما يحمله بداخله من مشاعر وآلام.



وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تحمد الله أولًا على النعمة التي تعيش فيها، قائلة: «صح، الحمد لله أولاً على النعمة اللي أنا فيها، طبعاً، لكن أكيد في حاجات ناقصاني»، مؤكدة أن الناس قد ترى «آه الصورة دي»، لكنها لا تعرف بالضرورة ما يحمله الشخص بداخله، ولذلك «لازم نبقى حنينين كده على بعض، لازم يبقى في تقدير»، لأن حتى الشخص الذي يظهر بهذه الصورة قد يكون «شايل جواه حاجات ما حدش عارفها».

وأوضحت الفنانة درة أن الإنسان قد يمر بأوقات صعبة ويحمل داخله ألمًا لا يعرفه الآخرون، قائلة: «في حاجات بتألمه، في عنده أوقات صعبة بيمر بيها، في ألم جواه، يعني حاجات كتير»، مشيرة إلى أن أكثر ما يؤلمها في الحياة هو «الظلم، عامةً يعني، بيألمني جداً في الحياة».

الحياة بطبيعتها تحمل للإنسان أشياء يحصل عليها



وأضافت أن الحياة بطبيعتها تحمل للإنسان أشياء يحصل عليها وأخرى يفتقدها، موضحة: «أنا كشخصياً يعني في حاجات زي ما الحمد لله ربنا أداني حاجات، في حاجات مش عندي، بفتقدها، طبيعي يعني، ده بيكون أحياناً مؤلم»، لافتة إلى أن الإنسان لا يستطيع تحقيق جميع أحلامه، إذ قالت: «الواحد مش بيعرف يحقق كل أحلامه، يعني بتبقى عندك أحلام وبتحققي، بعضها بيتحقق وبعضها لأ».