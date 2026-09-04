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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بكيلو دقيق.. طريقة عمل العيش الفينو

فينو
فينو
نهى هجرس

تفضل العديد من الأمهات تحضير العيش الفينو في المنزل، وخاصة قبل المدارس لتقديم أفضل الوجبات لأطفالها.

وإليكم طريقة عمل العيش الفينو بالخطوات 

مقادير العيش الفينو 

1 كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

3 ملعقة كبيرة سكر

6 ملعقة كبيرة لبن بودر

رشة ملح

1 كوب زيت

ماء للعجن

للوجه:

بيضة

فانيليا

سمسم محمص

طريقة تحضير العيش الفينو 

أخلطي كل المكونات في العجان، أو في بولة كبيرة ثم ضيفي الماء للعجن حسب الاحتياج

اتركي العجينة حتى تتخمر

شكلي وأدهني الوجه بخليط البيض والفانيلا ثم ضعي السمسم.

واتركيه ليتخمر مرة أخرى.

يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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