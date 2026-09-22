ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة باللبن؟.. فوائد مهمة وتحذيرات

تعد الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، بينما يوفر اللبن البروتين والكالسيوم، لذلك يحرص البعض على تناولهما معًا في صورة عصير أو مشروب مغذي.

فوائد تناول الجوافة باللبن

عند تناول الجوافة مع اللبن، يحصل الجسم على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، أبرزها فيتامين C الموجود في الجوافة، إلى جانب البروتين والكالسيوم الموجودين في اللبن.

كما تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية التي تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع، بينما يساهم البروتين الموجود في اللبن في دعم العضلات والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة.

وتتميز الجوافة أيضًا بمحتواها من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

هل الجوافة باللبن تسبب مشاكل في المعدة؟

قد يشعر بعض الأشخاص بالانتفاخ أو الغازات بعد تناول عصير الجوافة باللبن، خاصةً إذا كان لديهم حساسية من اللبن أو صعوبة في هضم اللاكتوز، أو عند تناول كمية كبيرة من المشروب.

كما أن إضافة كميات كبيرة من السكر إلى العصير تزيد من محتواه من السعرات والسكريات، لذلك يفضل تحضيره دون سكر أو بكمية قليلة منه.

هل يمكن تناول الجوافة باللبن يوميًا؟

يمكن تناول الجوافة باللبن ضمن نظام غذائي متوازن إذا كان الشخص يتحمله ولا يعاني من حساسية أو عدم تحمل لمكونات المشروب، مع مراعاة الكمية وعدم الإفراط في إضافة السكر.

ويظل تناول الجوافة كفاكهة كاملة خيارًا جيدًا للحصول على الألياف، بينما يمكن استخدام اللبن كمصدر للبروتين والكالسيوم ضمن الوجبات اليومية.