مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يعني وجود دود داخل ثمرة الجوافة؟

تداول البعض معلومات حول وجود الدود داخل ثمرة الجوافة، وما إذا كان ذلك دليلا على أن الفاكهة لم تتعرض للمبيدات، إلى جانب مخاوف من أن تناول الدودة بالخطأ أو بذور الجوافة قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش اخصائي التغذيةـ أن وجود الدود داخل ثمرة الجوافة لا يعني بالضرورة أنها خالية من المبيدات، موضحا أن وجود اليرقات يرتبط بوصول الحشرات إلى الثمرة ووضع البيض أو إصابتها خلال إحدى مراحل نموها.

هل وجود الدود يعني أن الجوافة لم ترش بالمبيدات؟

أكد الدكتور أحمد أبو الريش أن العثور على دودة داخل ثمرة الجوافة ليس دليلا على عدم استخدام المبيدات، كما أنه لا يمكن الاعتماد على وجود أو عدم وجود الحشرات داخل الفاكهة للحكم على طريقة زراعتها أو تعرضها للمبيدات.

ولذلك، فإن وجود يرقة داخل الثمرة لا يعني تلقائيا أنها أكثر أمانا أو أنها خالية من بقايا المبيدات.

ماذا يحدث عند ابتلاع دودة الجوافة بالخطأ؟

وأوضح أن ابتلاع يرقة صغيرة بالخطأ مع الفاكهة لا يعني بالضرورة حدوث مشكلة صحية خطيرة، إذ إن الجهاز الهضمي لا يوفر بيئة مناسبة لبقاء معظم يرقات الحشرات.

لكن الخطر المحتمل لا يرتبط بالدودة وحدها، وإنما قد يكون مرتبطا بتلوث الطعام بالميكروبات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل المغص والإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة.

ونصح بضرورة غسل الفاكهة جيدا قبل تناولها، والتخلص من الثمرة إذا كانت الإصابة بالحشرات أو التلف واضحة بشكل كبير.

هل بذور الجوافة تسبب التهاب الزائدة؟

وحول الاعتقاد الشائع بأن بذور الجوافة يمكن أن تسبب التهاب الزائدة الدودية، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن تناول بذور الجوافة لا يعني الإصابة بالتهاب الزائدة.

وأشار إلى وجود تقارير طبية نادرة للغاية عن العثور على بذور أو بقايا نباتية داخل الزائدة الدودية، لكنها حالات استثنائية ولا تعني أن تناول بذور فاكهة معينة يؤدي بشكل معتاد إلى التهاب الزائدة.

وتشير إحدى الدراسات التي تناولت الأجسام الغريبة داخل الزائدة الدودية إلى العثور على بذرة فاكهة في حالة واحدة من بين 1969 حالة استئصال للزائدة، وهو ما يوضح ندرة هذه الحالات.

هل يمكن تناول قلب الجوافة وبذورها؟

وتعد الجوافة من الفواكه التي توفر عددا من العناصر الغذائية المهمة، حيث تحتوي على الألياف التي تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

كما تحتوي الجوافة على فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة، إلى جانب البوتاسيوم، وهي عناصر تدخل ضمن النظام الغذائي المتوازن وتساهم في دعم الصحة العامة.

وبالتالي، فإن تناول الجوافة يمكن أن يكون جزءا من النظام الغذائي الصحي، مع الاهتمام بغسلها جيدا قبل تناولها.

الخلاصة

وجود دودة داخل ثمرة الجوافة ليس دليلا على أنها خالية من المبيدات، كما أن ابتلاع يرقة صغيرة بالخطأ لا يعني تلقائيا الإصابة بالتسمم.

أما بذور الجوافة، فلا توجد أدلة تجعل تناولها سببا معتادا لالتهاب الزائدة الدودية، مع وجود حالات طبية نادرة جدا تم فيها العثور على أجسام نباتية داخل الزائدة.