وائل جمعة يتدخل لحل أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، تدخل لحل الخلاف الذي نشب بشأن انضمام لاعبي الأهلي إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الحالية.

انتهاء أزمة لاعبي الأهلي في المنتخب

وأوضح المصدر أن هناك وجهة نظر فنية وطبية داخل الأهلي كانت ترى ضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، في ظل ضغط المباريات والمجهود البدني الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر تمسكا في المقابل بضرورة انضمام لاعبي الأهلي إلى المعسكر، مع التأكيد على التعامل معهم بشكل مناسب خلال التدريبات، وعدم زيادة الحمل البدني عليهم، حفاظًا على سلامتهم وتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

وأكد المصدر أن وائل جمعة نجح في إنهاء الخلاف والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتم السماح للاعبي الأهلي بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يتواجدون حاليًا في مقر تجمع المنتخب بمشروع الهدف، استعدادًا للمرحلة المقبلة مع الفراعنة.

موعد مباراتي الأهلي وكيتارا الأوغندي في دور الـ32 بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أوقعت قرعة البطولة الفريق الأحمر في مواجهة كيتارا الأوغندي، في بداية مشواره بالمسابقة القارية.



وتقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في مباراة الذهاب، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل في أوغندا.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة الإياب أمام منافسه الأوغندي يوم 25 أكتوبر المقبل، على أن تقام المواجهة في القاهرة، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.