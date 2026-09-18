هل تعلم أن الأم نقول لها ماما والأب بابا؟.. فيديو إذاعة مدرسية يثير السخرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من إحدى الفقرات المدرسية، ظهر خلاله أحد الطلاب أثناء تقديم فقرة بعنوان «هل تعلم»، تضمنت معلومات بسيطة عن أسماء أفراد الأسرة.

وقال الطالب خلال الفيديو: «هل تعلم أن الأم نقول لها ماما، والأب نقول له بابا»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة حول طبيعة المعلومات التي قُدمت خلال الإذاعة المدرسية.

وانتشر الفيديو بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل بين المتابعين، الذين تباينت ردود أفعالهم على محتوى الفقرة وطريقة تقديمها



