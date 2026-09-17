ياسمين عز تنتقد مظهر أولياء الأمور أمام المدارس: «عيب يا مدام»

وجهت الإعلامية ياسمين عز انتقادات إلى بعض أولياء الأمور بسبب المظهر أمام المدارس، مطالبة بالاهتمام بالملابس والمظهر العام عند اصطحاب الأبناء إلى المدرسة.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس»، المذاع على قناة mbc مصر، «آخر حاجة عشان زهقت من المدارس، وزهقت من أولياء الأمور، زهقت من الطلبة والطالبات، والسنة دي المدارس عاملين، ولا المنتخب، ولا الدوري اللي لسه طالعين منه، ولا كأس العالم».

وتابعت مخاطبة إحدى الأمهات: «إنتِ بتودي عيالك المدرسة بالإسدال، ليه بتودي عيالك المدرسة بالإسدال؟».

وأضافت: «رايحة تصلي الظهر بأولياء الأمور، تدعو على المدرسة والمدرسين؟ إنتِ ما صليتيش يا مدام العشا بتاعت امبارح؟ كنتِ مغمى عليكي».

واستنكرت ما وصفته بعدم التناسق بين المظهر داخل المنزل والمظهر أمام المدرسة، قائلة: «عيب يا مدام، إنتِ لسه قالية بيه بطاطس ومخللة بيه بتنجان، وريحته زيت، بتنزلي بيه الشارع ليه بقى؟».

واختتمت حديثها قائلة: «عيب. إنتِ ترضي أطلعلك في البرنامج بالإسدال؟ ما ترضيش، عساكي ما رضيتيش، ده مش موضوعنا، بس مش هتقوليلى إزاي؟ أنا كمان ما أرضيش».