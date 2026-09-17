مصطفى بكري يوجه رسالة للوزراء والمحافظين.. ماذا قال؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أهمية تقبّل النقد والاستماع إلى آراء المواطنين ومشكلاتهم، مشددًا على ضرورة أن يتعامل المسؤولون مع القضايا التي تمس حياة الناس بجدية واهتمام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “إنتوا بتزعلوا ليه لما ننتقد ونتبنى مشكلة تهم الناس؟.. الرئيس السيسي قال الرأي والرأي الآخر”، مؤكدا أن طرح المشكلات ومناقشة أداء المسؤولين لا ينبغي أن يكون سببًا للغضب أو التضييق.

وتابع “نكلم وزير يزعل، مسؤول يزعل، محافظ يزعل.. هنسكت عن فساد أو مشروع خطأ؟!”، مؤكدًا أن دور المسؤول يقتضي الاستماع إلى النقد والعمل على معالجة أوجه القصور.

انزلوا للناس

ووجّه بكري رسالة إلى المحافظين والوزراء، قائلًا: «يا محافظين.. يا وزراء.. انزلوا للناس وشوفوا عاوزين إيه».