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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذة جدا.. طريقة عمل الفراخ بالزبدة والثوم

الدجاج بصوص الزبدة والثوم
الدجاج بصوص الزبدة والثوم
ريهام قدري

 الفراخ من الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة على مائدة الأسرة، ويمكن تحضيرها بطرق ووصفات متنوعة تناسب الغداء أو العشاء. 

وتعتبر الفراخ بالزبدة والثوم من الوصفات الشهية وسهلة التحضير، حيث تجمع بين مذاق الفراخ الطري ونكهة الثوم الغنية مع صوص الزبدة اللذيذ، ويمكن تقديمها بجانب الأرز أو المكرونة أو الخضار حسب الرغبة.

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

المكونات


½ كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح أو مكعبات
3 ملاعق كبيرة زبدة
5 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بابريكا
رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة
¼ كوب ماء أو مرقة


طريقة التحضير:


تبلي قطع الفراخ بالملح والفلفل والبابريكا.


سخني الزيت في طاسة، ثم أضيفي الفراخ وشوحيها على نار متوسطة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتنضج جيدًا.
أضيفي الزبدة والثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقة، مع الحرص ألا يحترق الثوم.


أضيفي الماء أو المرقة وعصير الليمون والزعتر، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 3–5 دقائق حتى تتشرب الفراخ النكهة وتتكون صوص خفيف.


قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو المكرونة أو الخضار المشوي.


نصيحة: اذا كنتي تريدين  الصوص يكون كريمي، ممكن إضافة ½ كوب كريمة طبخ في آخر دقيقتين من التسوية.

الفراخ الفراخ بالزبدة والثوم الدجاج بالزبدة دجاج فراخ بالزبدة والثوم

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