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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتتعصب بسرعة؟.. الإفراط في السكر قد يكون السبب وراء تقلبات مزاجك

السكر
السكر
ريهام قدري

يعتقد البعض أن تناول الحلويات يمنح شعورًا سريعًا بالسعادة والطاقة، لكن الإفراط في تناول السكريات قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بتقلبات المزاج والشعور بالتوتر أو العصبية، خاصة عندما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم ثم انخفاضه

وبحسب Harvard Health، فإن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات قد تسبب ارتفاعًا في سكر الدم يتبعه انخفاض بعد فترة، وهو ما قد يصاحبه الشعور بالتعب والرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقلبات المزاج. كما أن تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات يساعد على الحفاظ على مستويات أكثر استقرارًا لسكر الدم.

ماذا يحدث بعد تناول كمية كبيرة من السكر؟

عند تناول كميات كبيرة من السكريات المضافة، خاصة الموجودة في الحلويات والمشروبات المحلاة، يمتص الجسم السكر بسرعة أكبر مقارنة بالأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتين.

وتوضح Harvard Health أن السكريات المضافة الموجودة في كثير من الأطعمة المصنعة يمكن أن ترفع سكر الدم بسرعة، بينما تساعد الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين على إبطاء عملية الهضم والحفاظ على استقرار أكبر لمستوى السكر في الدم.

وعندما تحدث تقلبات كبيرة في مستوى سكر الدم، قد يشعر بعض الأشخاص بالتعب أو تغير المزاج أو صعوبة التركيز.

السكر والقلق.. هل هناك علاقة؟

تشير Cleveland Clinic إلى أن الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب ارتفاعات وانخفاضات في سكر الدم، وهو ما قد يرتبط بتقلبات المزاج وزيادة الشعور بالقلق لدى بعض الأشخاص.

كما تشير المؤسسة إلى أن تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة يمكن أن يساعد على تجنب التقلبات الكبيرة في سكر الدم، ضمن نظام غذائي متوازن.

العصبية ليست دائمًا بسبب السكر

ورغم ذلك، لا يعني الشعور بالعصبية أن السكر هو السبب بالتأكيد؛ فالعصبية قد ترتبط أيضًا بقلة النوم، والجوع، والضغط النفسي، وبعض الحالات الصحية أو الأدوية.

وتوضح Cleveland Clinic أن انخفاض سكر الدم يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتهيج ونفاد الصبر لدى بعض الأشخاص، نتيجة استجابة الجسم الهرمونية لانخفاض الجلوكوز.

كيف تقلل تأثير السكر على مزاجك؟

للحفاظ على استقرار الطاقة والمزاج، ينصح بالحد من الإفراط في الحلويات والمشروبات المحلاة، وعدم الاعتماد على السكريات للحصول على الطاقة السريعة، مع تناول وجبات تحتوي على مصادر للبروتين والألياف والدهون الصحية.

المصدر: Harvard Health – Cleveland Clinic

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