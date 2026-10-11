قبل ما تشتري من المخبز.. اعرف السعر الرسمي لرغيف الفينو والخبز السياحي لعام 2026

مع التغيرات المتلاحقة في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، تصدرت أسعار الخبز السياحي والفينو لعام 2026 اهتمامات الملايين من الأسرة المصرية، حيث يُعد الخبز شريان الحياة اليومي للمواطنين، مما يدفعهم لمتابعة التحديثات الرسمية التي تُحدد تكلفة الأرغفة وفقًا لأوزانها المختلفة، وبين حرص المستهلكين على تنظيم ميزانياتهم اليومية ورغبتهم في تجنب التلاعب بالأسعار، تأتي القوائم المعتمدة لتضع حدًا للتفاوت في الأسواق، وتضمن للجميع الحصول على قوتهم اليومي بتسعيرة عادلة ومحددة تُراعي القوة الشرائية وتضمن الاستقرار.

التوجيه الوزاري والرقابة على الأسواق

ينص التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الإلزام الكامل لكافة المخابز السياحية والإفرنجية بإعلان الأسعار والأوزان المقررة في مكان ظاهر أمام المستهلكين.



الرقابة والمتابعة: تُسير قطاعات الرقابة والتجارة الداخلية ومفتشو التموين حملات دورية ومكثفة على مختلف المخابز السياحية بجميع المحافظات للتأكد من المطابقة للأوزان والأسعار المعتمدة.

الرقابة والمتابعة

العقوبات والتحذيرات: شددت الوزارة على التعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة ضد والمخالفين، سواء بتهمة البيع بأعلى من السعر المحدد أو إنقاص أوزان الأرغفة.

وتخضع المخابز السياحية والإفرنجية لضوابط تنظم بيع الخبز الحر، بما يشمل تحديد الحد الأقصى للأسعار والأوزان المقررة، ومنع تحميل المستهلكين أي مبالغ إضافية بالمخالفة للتعليمات.

أسعار الخبز السياحي الحر 2026

حدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقا لوزن الرغيف، وجاءت الأسعار المقررة على النحو التالي:

أسعار الخبز السياحي

-الرغيف وزن 80 جراما: بحد أقصى جنيهين.

-الرغيف وزن 60 جراما: بحد أقصى 1.5 جنيه.

-الرغيف وزن 40 جراما: بحد أقصى جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو 2026

تختلف أسعار الخبز الفينو بحسب وزن الرغيف، إذ حددت الضوابط المنظمة للبيع الأسعار القصوى التالية:

أسعار الفينو

-الرغيف وزن 50 جراما: بحد أقصى جنيهين.

-الرغيف وزن 40 جراما: بحد أقصى 1.5 جنيه.

-الرغيف وزن 30 جراما: بحد أقصى جنيه واحد.



ضوابط بيع الخبز السياحي والفينو في المخابز

تتضمن القواعد المنظمة لبيع الخبز السياحي والفينو إلزام المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المقررة، وعدم بيع الأرغفة بأسعار تتجاوز الحدود المحددة أو بأوزان تقل عن المعتمدة.

خبز سياحي

فينو

كما تشمل الضوابط ضرورة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين، والالتزام بالمواصفات المقررة، مع مراعاة جودة الخبز وسلامته قبل طرحه للبيع.

الأجهزة الرقابية

وتكثف المديريات التموينية والأجهزة الرقابية حملاتها على المخابز لمراجعة مدى الالتزام بالتعليمات، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان أو تدني جودة المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات.