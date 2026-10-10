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أسعار الخبز السياحي والفينو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الخبز السياحي والفينو 2026

أسعار الخبز السياحي والفينو 2026
أسعار الخبز السياحي والفينو 2026
محمد غالي

يبحث المواطنون عن معرفة أسعار الخبز السياحي والفينو لعام 2026، في ظل استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لبيع الخبز الحر، والتي حددت الأسعار وفقا لأوزان الأرغفة المختلفة، مع إلزام المخابز بالالتزام بالأسعار المقررة وعدم تقليل الأوزان أو فرض مبالغ إضافية على المستهلكين.

أسعار الخبز السياحي والفينو 2026

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة حركة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو في الأسواق، للتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة رسميا، ومنع أي ممارسات من شأنها تحميل المواطنين أعباء إضافية أو بيع الأرغفة بأوزان تقل عن المقررة.

وأكدت الوزارة أن الأسعار المنظمة لبيع الخبز السياحي والفينو لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز المعنية، وفقا للتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان تطبيق الضوابط المقررة وحماية حقوق المستهلكين.

أسعار الخبز السياحي الحر 2026

حدد التوجيه الوزاري الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقا لوزن الرغيف، على النحو التالي:

الرغيف وزن 80 جراما: بحد أقصى جنيهين.
الرغيف وزن 60 جراما: بحد أقصى 1.5 جنيه.
الرغيف وزن 40 جراما: بحد أقصى جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو 2026

كما حددت وزارة التموين أسعار الخبز الفينو وفقا للأوزان المعتمدة، لتأتي على النحو التالي:

الرغيف وزن 50 جراما: بحد أقصى جنيهين.
الرغيف وزن 40 جراما: بحد أقصى 1.5 جنيه.
الرغيف وزن 30 جراما: بحد أقصى جنيه واحد.

الخبز السياحي والفينو


ضوابط بيع الخبز السياحي والفينو

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة التزام جميع المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة، مع حظر فرض أسعار تتجاوز الحدود المقررة أو تقليل وزن الرغيف عن الوزن المعتمد.

وتتضمن الضوابط كذلك الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين، والالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة، فضلا عن مراعاة جودة المنتجات وسلامتها قبل طرحها للبيع.

في السياق نفسه، وجهت الوزارة المديريات التموينية والأجهزة الرقابية بتكثيف المرور على المخابز ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، مع فحص الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن المغالاة في الأسعار أو نقص الأوزان أو تدني جودة الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

أسعار الخبز السياحي والفينو 2026

توفير الخبز المدعم واستمرار الرقابة على الأسواق

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، تواصل وزارة التموين توفير الدقيق اللازم للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المخصص لحاملي البطاقات التموينية، بالتوازي مع متابعة التزام المخابز الحرة والإفرنجية بالأسعار المحددة للخبز السياحي والفينو.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في الأسواق يأتيان ضمن أولويات منظومة الرقابة التموينية، مشددا على التعامل بحزم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان أو استغلال احتياجات المواطنين، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول الخبز وتوفيره للمستهلكين وفق الضوابط المقررة.

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