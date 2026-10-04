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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز قرى شقرف ومنشية الجندي وداكودة وكفر العراقي بمركز طنطا عن تحرير 12 محضرًا، شملت 7 محاضر تموينية تنوعت بين نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارات السنطة وزفتى ومركز المحلة الكبرى ومركز طنطا وكفر الزيات عن تحرير 47 محضرًا، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 59 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية ردع مخالفين مخابز

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