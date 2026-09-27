لتطوير الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، ورشة عمل عن خبز الشعير بالوادي الجديد .. اليوم

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، تنظيم ورشة عمل حول «الخبز البلدي المعزز بالشعير»، بمشاركة عدد من الجهات البحثية والعلمية، وذلك في إطار دعم الجهود العلمية والبحثية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الإنتاج.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن ورشة العمل تُنظم بالتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة «إيكاردا – ICARDA»، مشيرًا إلى أن الفعاليات تأتي في إطار التعاون البحثي وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الورشة بمقر مركز تنمية إقليم وسط وشمال الصعيد بالوادي الجديد «أكاديمية البحث العلمي»، على أن تبدأ الجلسات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتتناول الورشة موضوع «الخبز البلدي المعزز بالشعير»، بما يعكس الاهتمام بتعزيز الاستفادة من نتائج البحوث الزراعية وتوظيفها في تطوير المنتجات الغذائية، إلى جانب بحث السبل التي تسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.