ضبط مخبز سياحي غير مرخص يستخدم دقيقا مدعما وماكينات صرف خبز بالإسكندرية

تمكنت حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية من ضبط مخبز سياحي حر يعمل دون ترخيص، وبحوزته كميات من الدقيق البلدي المدعم وماكينات صرف خبز وبطاقات تموينية خاصة بالمواطنين، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع المدعمة.

تفاصيل الحملة

قاد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز سياحي حر يعمل دون ترخيص، تبين استخدامه ماكينتي صرف خبز خاصتين بالمخابز البلدية المدعمة، إلى جانب تجميع 160 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، وحيازة واستخدام الدقيق البلدي المدعم في إنتاج الخبز السياحي الحر بالمخالفة للضوابط.

وتم التحفظ على 4 شكاير دقيق بلدي مدعم، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، إلى جانب ماكينات صرف الخبز والبطاقات التموينية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز، فضلًا عن مخالفات تتعلق ببيانات ومواعيد العمل وعدم حمل شهادات صحية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو أموال الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.