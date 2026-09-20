«خلاف على تروسيكل» يكشف حقيقة ادعاءات سرقة هاتف ومركبة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض زوج سيدة للسرقة والاعتداء، إلى جانب اتهامات بسوء المعاملة داخل أحد أقسام الشرطة، ليتبين أن الواقعة بدأت بمشاجرة بسبب إيقاف «تروسيكل» أمام منزل أحد طرفي النزاع.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل يوم 18 سبتمبر الجاري، بسبب خلاف على إيقاف أحدهما مركبته أمام منزل شقيق الطرف الآخر، ما أدى إلى إعاقة دخوله.

وتطورت المشاجرة إلى تعدٍ متبادل باستخدام قطعة حديدية وسلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن إصابة الطرفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما والتحفظ على الأدوات المستخدمة.

كما تبين عدم صحة ما تردد بشأن سرقة الهاتف المحمول أو مركبة «التروسيكل»، وأن الواقعة تقتصر على مشاجرة بين الطرفين.

وبمواجهة السيدة القائمة على نشر الفيديو، أقرت باختلاق واقعة السرقة بدافع الانتقام، وأرشدت عن مكان إخفاء متعلقات زوجها، حيث تم ضبط الهاتف والمركبة واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.