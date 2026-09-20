للإرتقاء بالخدمات.. رفع كفاءة الشوارع بحي العجوزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، أعمال متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمنطقة الموظفين بشارع الملكة زبيدة أمام مسجد الرضوان وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة ورفع كفاءة الشوارع والمرافق ضمن خطة التطوير بنطاق حي العجوزة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

كما تأتي الأعمال في إطار حرص حي العجوزة على تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المناطق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاري العمل والمتابعة المستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال الخطة الاستثمارية.