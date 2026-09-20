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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية وتركيب بلاط الإنترلوك بالحوامدية

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الحوامدية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة .

وتفقد نائب محافظ الجيزة، الشوارع المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتركيب بلاط الإنترلوك لـ٢٥ شارعًا بمنطقة العزبة الشرقية، بمتفرعات شوارع الثورة وجامع العمال والبطل أحمد عبد العزيز والمركز الطبي، مشددًا على سرعة نهو أعمال تعميق كابلات الكهرباء قبل البدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحوامدية.

كما تابع نائب المحافظ الأعمال الإنشائية بمشروع مجلس مدينة البدرشين الجديد، حيث استمع النائب خلال الجولة التفقدية إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل بالمشروع.

واختتم الشهابي، جولته الميدانية بتفقد موقع هبوط الصرف الصحي بشارع الكيماويات وطريق أبو صير، حيث وجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط تمهيدًا للبدء في أعمال خطة الرصف.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة، أمير عباس رئيس مدينة الحوامدية، ومحمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياه الجيزة، وإبراهيم عساكر رئيس قسم تنفيذ المشروعات بشركة مياه الجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة مدينة الحوامدية مشروعات الرصف الصرف الصحي

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