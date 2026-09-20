محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات البنائية المؤقتة لـ52 قرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 207 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2026، قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، باعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لـ52 قرية بمراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر لحين اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لهذه القرى.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 630 لسنة 2026، على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمؤتمرات بشأن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 9/7/2026 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لعدد 52 قرية بمراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر، وقرر:

المادة الأولى:



تعتمد الاشتراطات البنائية المؤقتة لـ52 قرية بمراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر لحين اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لهذه القرى.

المادة الثانية:



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية للعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.