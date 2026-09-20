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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: تحويل قوس النصر في واشنطن إلى مجمع عسكري من الدرجة الأولى لأغراض أمنية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم موافقته على تحويل مشروع قوس النصر الضخم الذي يربط بين واشنطن وفيرجينيا إلى مجمع عسكري من الدرجة الأولى.

وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال)  أنه وافق على تحويل مشروع "قوس النصر" إلى مجمع عسكري من الدرجة الأولى، لاستخدام وتخزين أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى توفير مواقع للقناصة فوق المبنى وفي مناطق الساحة المحيطة به، فضلاً عن تخزين كميات كبيرة من ذخيرة القناصة.

وأشار إلى أن هذا التغيير في تصميم القوس جاء بناءً على طلب من الجيش الأمريكي لأغراض تتعلق بالأمن القومي، مؤكدًا أنه لن تكون هناك منشأة مماثلة له في أي مكان في العالم.

وقال ترامب إن واشنطن هي الوحيدة في العالم من بين 59 مدينة وعاصمة كبرى، التي لا يوجد بها قوس النصر"، منوها بأن المشروع سيكون الأكبر من نوعه.

وسيبلغ ارتفاع قوس النصر 250 قدمًا، وهو ما سيجعله الأطول في العالم، وسيتفوق في ارتفاعه على قوس النصر في باريس، كما سيكون أطول من أطول قوس في العالم، وهو "نصب الثورة" في قلب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.. وسيقع على طول جسر أرلينجتون التذكاري، الذي يُعد رمزًا لإعادة توحيد الولايات المتحدة، حيث يربط بين الشمال والجنوب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن فيرجينيا جمع عسكري من الدرجة الأولى

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