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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تراجع مفاجئ في سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا لدى 8 بنوك مع ختام تعاملات الأحد 20 سبتمبر 2026، مقارنة بمستويات الإغلاق المسجلة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، في تحرك تراوحت قيمته بين 8 قروش و14 قرشًا للشراء والبيع، وفقًا للبيانات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار

وتفاوتت أسعار العملة الأمريكية بين البنوك خلال نهاية التعاملات، في الوقت الذي سجلت فيه بعض البنوك استقرارًا.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

جاءت تحركات سعر الدولار اليوم في عدد من أبرز البنوك على النحو التالي:

  • البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بانخفاض 11 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك القاهرة: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بانخفاض 8 قروش للشراء والبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، دون ذكر تغير في السعر مقارنة بالإغلاق السابق.
  • بنك البركة: 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
  • كريدي أجريكول: 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، بانخفاض 13 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قطر الوطني QNB: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

وتوضح هذه المستويات تفاوت حركة سعر الدولار اليوم بين البنوك، إذ سجل بنك الإسكندرية أكبر تراجع ضمن البنوك المذكورة بقيمة 14 قرشًا، بينما سجل كريدي أجريكول انخفاضًا قدره 13 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تفاصيل حركة الدولار أمام الجنيه

تأتي تحركات الدولار بين البنوك في إطار التغيرات اليومية التي يشهدها سوق الصرف، إذ يمكن أن تختلف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقًا لحركة التعاملات والسيولة واحتياجات كل بنك من العملة الأجنبية.

وسجلت البنوك الثلاثة، الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، المستوى نفسه عند 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بعد انخفاض قدره 11 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات الخميس.

كما تراجع الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، وصل الدولار إلى 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

أما كريدي أجريكول، فجاء السعر عند 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر بين البنوك العشرة المذكورة من حيث سعر الشراء.

الاحتياطي الأجنبي يسجل 55.07 مليار دولار

وتتابع الأسواق عددًا من المؤشرات المرتبطة بسوق الصرف، وفي مقدمتها صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة المتعلقة بتوافر السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وفق البيانات الواردة.

سعر الدولار

ويُعد مستوى الاحتياطي من المؤشرات التي تتابعها الأسواق عند تقييم تطورات القطاع المصرفي وسوق النقد الأجنبي، إلى جانب حركة التدفقات الدولارية من مختلف المصادر.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد سجلت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، وفق البيانات الواردة، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

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