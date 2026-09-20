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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تفاوتت أسعار صرف الدولار الأمريكي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وتراجعت  في مصر مقارنة بارتفاعات مستهل تعاملات الأحد، وسجلت في بعض البنوك انخفاضات بقيمة 13 قرشا بيعا وشراءا.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

 استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 52.03 جنيه، بينما سجل أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية ارتفاعا ليصل إلي 52.20 جنيه، في حين تراجع أقل سعر للبيع لنحو 52.00 جنيه.

ارتفاع الدولار في 3 بنوك 

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى الأسعار، حيث سجل 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي ليسجل 52.19 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

وكذلك صعد سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلي 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

هبوط سعر الدولار

 تراجعت أسعار الدولار في مجموعة كبيرة من البنوك، حيث سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد وبنك بيت التمويل الكويتي سعراً موحداً عند 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. 

وسجلت أسعار العملة الخضراء في بنوك الإسكندرية، اتش اس بي سي، والأهلي الكويتي، وبنك نكست سعراً قدره 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

وانخفض في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك كريدي أجريكول، ليتداول عند سعر الشراء  51.92 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.02 جنيه. 

وانخفض سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول كأقل سعر بيع في قائمة البنوك  اليوم عند 52.00 جنيه، مقابل 51.90 جنيه للشراء.

 استقرار الدولار

حافظت بعض البنوك على استقرار أسعارها دون تغيير، حيث سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

 بينما بلغ سعر الدولار في  بنك أبوظبي التجاري 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

واستقر في بنك  ميد بنك عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

 سعر الدولار رسميا 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.95 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

 بينما أظهرت بيانات مركز دعم واتخاذ القرار وصول سعر الشراء إلى 52.08 جنيه وسعر البيع إلى 52.22 جنيه.

سعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار الجنيه المصري متوسط سعر صرف الدولار هبوط سعر الدولار

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