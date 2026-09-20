أسعار العملات اليوم.. الدولار يسجل 52.18 جنيه

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة الأسواق لتداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وجاءت أسعار العملات التي استعرضها البرنامج كالتالي:

الدولار الأمريكي: 52.18 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

اليورو: 59.92 جنيه للشراء، و59.67 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 69.96 جنيه للشراء، و69.54 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.89 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.20 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع.

وتشهد أسعار العملات تحركات محدودة بين البنوك وفق توقيت التحديث، بينما استقر الدولار في عدد من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.