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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أكبر قيمة لـ الدولار مع بدء التداولات له اليوم الأحد 20-9-2026 بالتزامن مع بدء العمل في البنوك.

سعر أعلى دولار 

جاء سعر أعلي سعر دولار  في آخر تحديث له مسجلُا 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لأدني سعر دولار 

وبلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و50.27 جنيها للبيع في ميد بنك .

سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و50.27 جنيها للبيع في ميد بنك .

وسجل ثاني اقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

ووصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51.87 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في البنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار 52.05 جنيها للشراء و 52.15 جننيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإسكندرية،مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.1 جنيها للشراء و 52.2 جننيها للبيع في بنوك " نكست، العربي الإفريقي الدول، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي".

سعر الدولار اليوم

اعلي سعر دولار 

وبلغ أعلي سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيها للشراء و52.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

البنك المركزي المصري

الجنيه الرقمي 

يستهدف البنك المركزي المصري رقمنة كافة المعاملات المالية لكافة المواطنين والمؤسسات؛ من خلال التشجيع المستمر لاستخدام الخدمات الرقمية المؤمنة من خلال توسيع تحويل الأموال وكافة التعاملات داخل القنوات الشرعية والرسمية.

الجنيه الرقمي

على مدار الـ3 سنوات السابقة أجرى البنك المركزي المصري سلسلة من المباحثات والاجراءات لإطلاق مشروع جديد بما يسمى " الجنيه الرقمي CBDC"؛ والذي يستهدف التحويلات الإلكترونية بالعملة المصرية رقميًا وإجازته في معاملات البنوك المركزية الأخرى ضمن الاجراءات الخاصة بتقويد وحظر العملات المشفرة.

سعر الدولار

رسوم التحويل على إنستاباي

ويستمر عمل البنك المركزي في الوقت الحالي على مشروع  الجنيه الرقمي، ضمن الاجراءات الخاصة بتعزيز الشمول المالي دون إلغاء التعامل النقدي التقليدي بالجنيه الورقي.

مع مساعي البنك المركزي لتقليل تعاملات الكاش وطباعة النقود؛ ترتفع المطلبات بالإسراع بإقرار الجنيه الرقمي وهو ما يتوافق مع اجراءات وتوسعات الجهاز المصرفي لتشجيع عملاء البنوك لاستخدامات المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني من بينها " إنستاباي".

ويبقي السؤال ما الفارق بين الجنيه الرقمي وإنستاباي؟

يتوافق مشروع الجنيه الرقمي و اعتماد البنك المركزي المصري على تحويلات المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي؛ وهو مملوك لـ المركزي المصري؛ ومعتمد مع بكافة البنوك المصرية.

يساعد تطبيق إنستاباي وهو يتوافق مع الجنيه الرقمي؛ في تسهيل الوقت والجهد ووصول الأموال والمدفوعات بشكل لحظي وتقليل وصول الأموال للقنوات غير الشرعية؛ وهو ضمن الاجراءات الخاصة لدعم الاقتصاد القومي ووصول الخدمات للفئات المشمولة بالرعاية.

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