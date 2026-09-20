بنفس الشروط.. إعلامي يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المفاوضات التي جرت مع عصام سراج ووائل جمعة.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مسؤولي الأهلي أبلغوا ياسر إبراهيم ومحمد هاني بغلق ملف التفاوض بشأن تجديد عقديهما في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة فتح الملف خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرغبة الثنائي.

وأشار إلى أن الأهلي يتمسك في حال عودة المفاوضات مستقبلًا بنفس الشروط التي سبق عرضها على اللاعبين، دون تقديم أي امتيازات إضافية أو تجاوز سقف التعاقدات المعتمد داخل النادي.

وأضاف أن الأهلي قد وافق في وقت سابق على تمديد عقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد، إلى جانب تعديل قيمة راتبه خلال الموسم الحالي.

وتابع أن المفاوضات شهدت تطورًا بعدما طلب ياسر إبراهيم الحصول على منحة تعاقدية بقيمة 15 مليون جنيه، إلا أن هذا الطلب لم يدخل ضمن المناقشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

أكد «أضا» أن إدارة الأهلي تواصل التمسك بسياسة الحفاظ على سقف التعاقدات داخل الفريق، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف مفاوضات التجديد في المستقبل، ولكن وفق الضوابط والمعايير التي يحددها النادي.