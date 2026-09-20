قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُحلل رياضي: محمد صلاح قادر على حمل فريق بمفرده ويضع بصمته أينما ذهب.. و«مرموش» علامة استفهام
من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح
«مينفعش يا كابتن معتمد».. نجل حمادة إمام ينتقد أخطاء الزمالك الفنية: «مش قادر أقول هيتوّج بالدوري»
ابنة مديحة كامل: والدتي كانت بتستأذن في التصوير وتروح تصلّي من غير ما حد يعرف
إصابة فلسطينيين طعنًا بالســكاكين إثر هجوم نفّذه مستوطنون بمنطقة «واد الشاعر» جنوب نابلس
كريم رمزي عن محمد صلاح: عامل زي الابن البكر والحب الأول وتتمنى حكايته متنتهيش
«الغندور» يحتفل بهاتريك محمد صلاح: مبروك لفخر العرب ابن مصر
قبل يوم الغفران.. نتنياهو يشارك آلاف المستوطنين اعتداءاتهم على حُرمة المسجد الأقصى
«نكشة شرعية» .. محمد طارق أضا يكشف تفاصيل أزمة مستحقات الزمالك وفيديو تقديم خوان بيزيرا
بنفس الشروط.. إعلامي يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني
شيكابالا ينتقد بيع «بيزيرا» : مجلس إدارة الزمالك بيفضّي الفرقة وبيضحك على الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنفس الشروط.. إعلامي يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني

ياسر إبراهيم ومحمد هاني
ياسر إبراهيم ومحمد هاني
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المفاوضات التي جرت مع عصام سراج ووائل جمعة.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مسؤولي الأهلي أبلغوا ياسر إبراهيم ومحمد هاني بغلق ملف التفاوض بشأن تجديد عقديهما في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة فتح الملف خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرغبة الثنائي.

وأشار إلى أن الأهلي يتمسك في حال عودة المفاوضات مستقبلًا بنفس الشروط التي سبق عرضها على اللاعبين، دون تقديم أي امتيازات إضافية أو تجاوز سقف التعاقدات المعتمد داخل النادي.

وأضاف أن الأهلي قد وافق في وقت سابق على تمديد عقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد، إلى جانب تعديل قيمة راتبه خلال الموسم الحالي.

وتابع أن المفاوضات شهدت تطورًا بعدما طلب ياسر إبراهيم الحصول على منحة تعاقدية بقيمة 15 مليون جنيه، إلا أن هذا الطلب لم يدخل ضمن المناقشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

أكد «أضا» أن إدارة الأهلي تواصل التمسك بسياسة الحفاظ على سقف التعاقدات داخل الفريق، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف مفاوضات التجديد في المستقبل، ولكن وفق الضوابط والمعايير التي يحددها النادي.

ياسر إبراهيم محمد هانى الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

ترشيحاتنا

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

محمد صلاح

قرار غامض يقلب حسابات محمد صلاح في طرابزون.. لماذا يخطط المدرب الجديد؟

قرية فلسطينية مهجورة

المكان الذي اختفى من الخريطة.. فلسطيني يكشف سر قرية مهجورة قرب القدس

بالصور

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد