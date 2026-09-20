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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 ملايين دولار وبند مثير.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب أهلي دبي

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن تفاصيل الاتفاق الخاص بانتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق السابق، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، إلى جانب آخر تطورات أزمة مستحقات لاعبي الفريق وعدد من الملفات داخل النادي.

قال “غريب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن عقد انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي يتضمن بندًا يمنح الزمالك الأولوية في حال عودة اللاعب إلى الدوري المصري مستقبلًا.

وأوضح غريب أن الاتفاق المبرم مع النادي الإماراتي تضمن هذا البند من أجل الحفاظ على حقوق الزمالك، مشيرًا إلى أن الصفقة تمت مقابل 7 ملايين دولار، بعدما تعاقد الزمالك مع اللاعب في وقت سابق مقابل مليون و300 ألف دولار.

وعن الجدل الذي صاحب فيديو تقديم خوان بيزيرا مع شباب الأهلي دبي، أكد ماهر غريب أن هناك تحركًا قانونيًا من جانب الزمالك تجاه النادي الإماراتي، مؤكداً أن الملف القانوني تتولاه الجهات المسؤولة داخل الزمالك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مشددًا على أن اسم الزمالك وشعاره وقميصه لهم قيمة كبيرة.

وأضاف غريب أن العلاقة بين الزمالك وشباب الأهلي دبي قوية، وأن النادي سيدرس الأمر بشكل كامل قبل اتخاذ الخطوات المناسبة.

وتطرق مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك إلى أزمة مستحقات لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الملف في طريقه للحل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قيمة صفقة انتقال بيزيرا، والبالغة 7 ملايين دولار، ستساهم في توفير مستحقات للاعبين عن الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على إنهاء هذا الملف.

وعن موقف النادي من تجديد عقد أحمد فتوح، أكد ماهر غريب أن هناك أولويات داخل الزمالك خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها سداد مستحقات اللاعبين.

وشدد  غريب على أن إدارة النادي تقدر جميع اللاعبين، موضحًا أن ملف تجديد فتوح سيتم التعامل معه في الوقت المناسب، مع إعلان آخر المستجدات بشكل رسمي.

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