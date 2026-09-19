نجم الزمالك السابق: الأداء ممكن يتحسن.. والنتيجة هي الأهم في الفترة الحالية

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك إمكانيات فنية تؤهله لتقديم مستويات أفضل من التي ظهر بها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحقيق النتائج يظل الأهم في هذه المرحلة.

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وقال أحمد صالح خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «جالي في ملعبي»: «الزمالك عنده أفضل من الأداء اللي بيقدمه في الفترة الأخيرة، ولكن المهم في هذه الفترة هي النتيجة».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «في الآخر كله بيقول مين اللي أخد الدوري، مش مين اللي أدى بشكل كويس»، مؤكدًا أن حصد النقاط وتحقيق الانتصارات يمثلان الهدف الأساسي للفريق خلال المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح أن تقييم الفريق لا يرتبط فقط بمستوى الأداء داخل الملعب، وإنما بما يحققه من نتائج في نهاية الموسم، خاصة في ظل أهمية المنافسة على البطولات.