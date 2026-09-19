مساعد وزير الخارجية: نثمن الدور المحوري للجايكا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

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ثمن مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي السفير الدكتور مختار وريده، خلال لقائه مع تاناكا كوتارو Tanaka Kotaro المدير العام للشرق الأوسط وأوروبا بوكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة اليابان في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأشاد السفير الدكتور مختار وريده بعمق ومتانة العلاقات المصرية–اليابانية وما تشهده من تطور مستمر.

وبحث الجانبان أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك، لا سيما مشروعات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمتحف المصري الكبير، والمدارس المصرية اليابانية، ودار الأوبرا المصرية، وسبل دعم المشروعات المستقبلية الجاري التفاوض بشأنها.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع التشاوري رفيع المستوى مع الجانب الياباني، والمزمع عقده قريباً، للتباحث حول أولويات الجانبين التنموية.