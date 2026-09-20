محافظ الجيزة: نواب البرلمان حلقة وصل مهمة للتعرف على احتياجات المواطنين ومطالبهم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن عدد من الملفات والمشروعات الخدمية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ الجيزة أهمية استمرار التنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة للتعرف على احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب بحث سبل دفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات.

كما اطلع المحافظ على عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بشأن احتياجات المواطنين في دوائرهم، ووجّه بدراسة الموضوعات المطروحة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن» عن تقديرهم لجهود محافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات التطوير وتحسين مستوى الخدمات مؤكدين دعمهم للتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والعمل كحلقة وصل بين المواطنين والمسؤولين لنقل مطالبهم واحتياجاتهم ومتابعة العمل على حلها.

وحضر اللقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، وهم: النائب عبد الوهاب خليل، والنائب نادر عبده الخبيري، والنائب محمد جمال البديوي، والنائب مراد أبو الدهب، والنائب خالد تامر طايع، والنائب عمرو يسري عكاشة ومحمود هشام وأحمد عطا الله .