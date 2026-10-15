قبل وصولها إلى موائد الطلاب.. تموين الأقصر يضبط نصف طن لانشون مجهول المصدر ومشتبه في صلاحيته

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط نحو نصف طن من اللانشون مجهول المصدر والمشتبه في صلاحيته، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على السلع الغذائية خلال موسم المدارس، والحفاظ على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

وجاءت الحملة من خلال إدارة تموين أرمنت، بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، برئاسة الرائد معتز إبراهيم، رئيس القسم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبالتنسيق مع قيادات الرقابة التموينية بالوزارة.

وتم التحفظ على كمية اللانشون المضبوطة لحين عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات الرقابية على المخابز عن تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب تحرير محضر لغلق مخبز خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المطروحة للبيع، ومواجهة المخالفات التموينية، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات إلى المواطنين، لا سيما مع زيادة الإقبال على السلع الغذائية خلال موسم المدارس.