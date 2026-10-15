رئيس جامعة الأقصر تتابع تنفيذ كليتي الهندسة وطب الأسنان والمستشفى بـ طيبة الجديدة

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمواقع المشروعات الجامعية الجديدة بمدينة طيبة، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز في المنشآت التعليمية والطبية التي تستهدف تعزيز قدرات الجامعة وتوسيع نطاق خدماتها بمحافظة الأقصر.

وشملت الجولة مشروعات إنشاء مبنى كلية الهندسة ومبنى كلية طب الأسنان بمنطقة الـ165 فدانا بمدينة طيبة الجديدة، إلى جانب تفقد موقع المستشفى الجامعي، في إطار خطة الجامعة للتوسع في البنية التحتية وتوفير منشآت متخصصة تدعم العملية التعليمية والتدريبية وترتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور المهندس مصطفى محمود، المستشار الهندسي للجامعة، والمهندس عبد الهادي محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الهندسية، إلى جانب عدد من مهندسي المكتب الاستشاري بالجامعة، حيث جرى استعراض موقف الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعة مراحل العمل بالمشروعات المختلفة.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن إنجاز المشروعات وفقا للخطة المعتمدة، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها في دعم منظومة التعليم الجامعي والرعاية الصحية.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن المنشآت الجديدة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير بنيتها التحتية والتوسع في تخصصاتها الأكاديمية والطبية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال المشروعات المستقبلية التي تسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة، وتعزيز فرص التدريب والبحث العلمي، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لأبناء الأقصر.