53 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.. ندوة توعوية بنادي تجديف الأقصر

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في فعاليات الندوة التوعوية التي نظمها مجمع إعلام الأقصر التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتنسيق مع جمعية المصري بالأقصر وجمعية مفتاح الحياة، والتي أقيمت تحت عنوان «53 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.. رمز العزة والكرامة»، وذلك بنادي التجديف بمدينة الأقصر.

حضر فعاليات الندوة كل من محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وماجدة صالح شرقاوى مدير عام الإدارة العامة لإعلام جنوب الصعيد بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب السابق، والمهندس أسعد مصطفى نقيب المهندسين بمحافظة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الندوة كلمات للنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب السابق، وكلمات لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وكلمات لممثلي مجمع الإعلام و جمعية المصري وجمعية مفتاح الحياة، تناولت استحضار ما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن خلال حرب أكتوبر المجيدة، ودور المرأة المصرية خلال المعركة، كما تم تسليط الضوء على معاني الإصرار والعزيمة والانتماء الوطني، وما تحمله هذه الذكرى الخالدة من دروس ملهمة للأجيال الجديدة في حب الوطن، والتأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل تلك الندوات واللقاءات التوعوية التي تستهدف إحياء المناسبات الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وتضحيات أبنائه، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء مستقبل أفضل.

كما تضمنت فعاليات الندوة محاضرة رئيسية ألقاها الدكتور محمد سيد إسماعيل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قنا، تناول خلالها التعريف بالتاريخ المشرف للقوات المسلحة المصرية في العصر الحديث، ومراحل التجهيز لحرب أكتوبر وما صاحبها من تحديات وما حققته من إنجازات خلال ملحمة أكتوبر 1973، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث ورمزًا للإرادة المصرية وقدرتها على تحقيق الانتصارات.

ونقل نائب محافظ الأقصر في كلمته خلال فعاليات الندوة، تحيات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر للحضور، مؤكدا أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، ورمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية، ولن نمل من الاحتفال منها، مشيرًا إلى أن هذا النصر العظيم يجسد ما يمتلكه الشعب المصري وقواته المسلحة من تماسك وعزيمة وإصرار وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر يمثل فرصة لغرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب والأجيال الجديدة، وتعريفهم بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن واستعادة كرامته، وحثهم على استلهام روح العمل والإخلاص والتكاتف من أجل مواصلة مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للوطن، ومؤكدًا على أن المعركة في الوقت الحاضر هي معركة وعي وأن الحفاظ على مكتسبات الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أبنائه خلف القيادة السياسية.