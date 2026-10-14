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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باقة متنوعة من الأنشطة .. «فيد واستفيد» بمركز شباب أولاد الشيخ بالأقصر

«فيد واستفيد» بمركز شباب أولاد الشيخ في الأقصر.. أنشطة مجانية للشباب والسيدات ومعرض للمستلزمات المدرسية
«فيد واستفيد» بمركز شباب أولاد الشيخ في الأقصر.. أنشطة مجانية للشباب والسيدات ومعرض للمستلزمات المدرسية
شمس يونس

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، من خلال إدارة شباب أرمنت، فعاليات مبادرة «فيد واستفيد» بمركز شباب أولاد الشيخ، تحت شعار «صيفك أحلى بمراكز الشباب»، والتي تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة التدريبية والثقافية والفنية، إلى جانب خدمات تستهدف دعم السيدات وتنمية مهارات النشء والشباب.

وتأتي المبادرة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، في إطار جهود الوزارة لاستثمار أوقات الفراغ وتقديم أنشطة مجانية تسهم في تنمية قدرات الشباب واكتشاف المواهب.

وشملت الفعاليات دورة تدريبية في الرسم والفنون التشكيلية لتنمية الإبداع لدى النشء والشباب، ومهرجان «القراءة للجميع» لتشجيع الأطفال على القراءة وتنمية مهاراتهم الثقافية، إلى جانب دورات في المشغولات اليدوية وفنون الخياطة للسيدات، بما يتيح لهن تعلم حرف جديدة ويفتح المجال أمام توفير فرص عمل ومصادر دخل.

كما تضمنت المبادرة تنظيم معرض «أهلا مدارس» للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، ودورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء المركز، بالتعاون مع متخصصين من الوحدة الصحية، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتعتمد مبادرة «فيد واستفيد» على الاستفادة من خبرات أعضاء مراكز الشباب الذين سبق تدريبهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لنقل مهاراتهم إلى مجموعات جديدة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز الشباب.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده، وكيل المديرية للشباب، وعلاء عبد الحفيظ أحمد، مدير إدارة شباب أرمنت، وفريق عمل مركز شباب أولاد الشيخ، ضمن خطة تنويع الأنشطة المقدمة داخل مراكز الشباب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية والثقافية والمجتمعية.

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