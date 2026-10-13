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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون جراحة تقليدية.. مجمع الأقصر الطبي ينجح في علاج حالتين معقدتين بالمريء بتقنية المناظير المتقدمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجح أطباء الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الأقصر الطبي الدولي في إجراء تدخلين طبيين دقيقين لعلاج حالتين معقدتين بالمريء، باستخدام تقنية «الفراغ الثالث» (Third Space Endoscopy)، في خطوة تتيح التعامل مع الحالات الدقيقة باستخدام المناظير المتقدمة، وتجنب اللجوء إلى الجراحات التقليدية الأكثر تعقيدا.

وشملت الحالة الأولى مريضا يعاني من تعذر ارتخاء المريء (Achalasia)، بعد عدم نجاح تدخل جراحي سابق، حيث أجرى الفريق الطبي شقا لعضلة المريء باستخدام تقنية «POEM» عبر المنظار، بهدف علاج الخلل المسؤول عن صعوبة البلع، دون الحاجة إلى جراحة تقليدية جديدة.

أما الحالة الثانية، فكانت لمريضة تعاني من ورم بالمريء يبلغ حجمه 6 سنتيمترات، إذ استخدم الفريق الطبي منظار الموجات فوق الصوتية (EUS) لتحديد طبيعة الورم وموقعه، قبل استئصاله بالكامل باستخدام تقنية الفراغ الثالث خلال الجلسة نفسها، بما جنب المريضة اللجوء إلى جراحة استئصال المريء.

وضم الفريق الطبي المشارك في التدخلين الأستاذ الدكتور محمد المحمدي إبراهيم، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد عبد الغني عبد الحميد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بجامعة أسيوط، والدكتور وسيم وليد يعقوب، استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الأقصر الطبي الدولي، والدكتور عبد الرحمن حجاج، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور باسل محمود أحمد، طبيب الجهاز الهضمي والمناظير.

وشارك في تقديم الرعاية الطبية المصاحبة الدكتور عصام أحمد محمد محمود، استشاري التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق تمريض العمليات، الأستاذ زايد علام والأستاذة علا فتحي، وذلك تحت إشراف الدكتور وسيم وليد يعقوب، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمد العقبي، مدير المجمع.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لتطوير خدمات المناظير المتقدمة، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في علاج الحالات المعقدة، بما يوفر للمنتفعين خيارات علاجية دقيقة، ويساعد على تقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية التقليدية متى سمحت طبيعة الحالة بذلك.

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