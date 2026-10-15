وكيل التموين بكفر الشيخ يعلن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار 30 سلعة أساسية

كشف المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن تفاصيل الجولة الميدانية لوزير التموين الدكتور شريف فاروق، والتي ركزت على إحياء منظومة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأعلن شبل عن تشغيل 41 جمعية حالياً على مستوى المحافظة، مع التجهيز لافتتاح 19 موقعاً إضافياً خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أن توجيهات الوزير ركزت على عودة هذه الجمعيات بنسقها القديم لتوفير كافة احتياجات الأسرة من ملابس وأحذية وأغذية بأسعار مخفضة وبصيغة لا تهدف إلى الربح الأساسي بل لتأمين الاستمرارية.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد الصوامع، المطاحن، شركة السكر، و17 موقعاً للمعارض الدائمة التابعة للشركة القابضة، مبيناً أن كفر الشيخ قدمت "صورة مضيئة جداً جداً جداً".

وفي سياق متصل، أشار وكيل الوزارة إلى إطلاق مبادرة خاصة بتخفيض أسعار حوالي 30 سلعة استهلاكية وغذائية أساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالتزامن مع موسم المدارس.

وأوضح أن التخفيضات ستصل لأكثر من 30% وممتدة على مدار الوقت، وتشمل الأرز، السكر، الزيوت، المكرونة، والمربى، ومساحيق الغسيل.

وأكد أن هذه الخطوة أحدثت سلوكاً إيجابياً لدى المواطنين الذين باتوا يبحثون عن المنتج الأجود والأرخص، مما أدى إلى إقبال كثيف وحركة بيع نشطة داخل الجمعيات نظراً لمنطقية الأسعار المعروضة.