بوتين: روسيا سترد على هجمات أوكرانيا على مصافي النفط

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترد على هجمات أوكرانيا على مصافي النفط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال بوتين:" كان على أوكرانيا أن تفكر في العواقب قبل الشروع في استهداف المجمعات التجارية والمنشآت المدنية في روسيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تأمين مسارات الخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة يحظى بأهمية بالغة.

وأضاف بوتين في برقية ، وجهها إلى المشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،أن في العالم الحديث، يعد توسيع الحوار والتعاون الدوليين في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك ضمان سلامة الطرق اللوجستية، أصيح ذا أهمية خاصة".