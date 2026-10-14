بوتين : تأمين مسارات الخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة يحظى بأهمية بالغة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن تأمين مسارات الخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة يحظى بأهمية بالغة.

وأضاف بوتين في برقية ، وجهها إلى المشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،أن في العالم الحديث، يعد توسيع الحوار والتعاون الدوليين في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك ضمان سلامة الطرق اللوجستية، أصيح ذا أهمية خاصة".

وأضاف بوتين ، أنه يتوقع أن تستمر المناقشات حول القضايا الرئيسية للاجتماع الحالي في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات الدول المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي سيعقد في موسكو في نهاية أكتوبر من هذا العام".

وأعرب عن ثقته في أن برنامج أسبوع الطاقة الروسي سيسمح بتحليل تطور صناعة الطاقة، وأن المقترحات والمبادرات المقدمة ستحظى بالتطبيق العملي.