ترامب: سنساعد بوتين وزيلينسكي في عقد صفقة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال سنساعد الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي في عقد صفقة بينهما.



وتسلط تصريحات ترامب الضوء على مساعي واشنطن لدفع موسكو وكييف نحو اتفاق ينهي الحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومطالب كل طرف، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا.

,قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أكثر رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا مقارنة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح يعكس تقييمه لمواقف طرفي الصراع إزاء فرص التوصل إلى تسوية.