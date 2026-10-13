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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: سنساعد بوتين وزيلينسكي في عقد صفقة

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال سنساعد الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي في عقد صفقة بينهما.


وتسلط تصريحات ترامب الضوء على مساعي واشنطن لدفع موسكو وكييف نحو اتفاق ينهي الحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومطالب كل طرف، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا.

,قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أكثر رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا مقارنة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح يعكس تقييمه لمواقف طرفي الصراع إزاء فرص التوصل إلى تسوية.

ترامب الرئيس الأمريكي بوتين زيلينسكي

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