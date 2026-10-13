ترامب: تمادينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستويين الأول أو الثاني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، معتبرًا أنه كان من الأفضل التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد، في تصريحات تعكس مراجعة محتملة لمسار المواجهة مع طهران وحدود العمليات العسكرية التي استهدفت قياداتها.

وأضاف ترامب، بحسب التصريح المتداول، أن استمرار استهداف القيادات الإيرانية ربما تجاوز المستوى الذي كان ينبغي الوقوف عنده، في إشارة إلى احتمال أن يكون التصعيد قد ذهب إلى مدى أبعد مما كان مطلوبًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وما تثيره العمليات العسكرية واستهداف القيادات من تساؤلات بشأن أهداف المواجهة، ومدى استعداد الأطراف للذهاب إلى مستويات أعلى من التصعيد.