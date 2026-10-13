ترامب: بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب أكثر من زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أكثر رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا مقارنة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح يعكس تقييمه لمواقف طرفي الصراع إزاء فرص التوصل إلى تسوية.

وتسلط تصريحات ترامب الضوء على مساعي واشنطن لدفع موسكو وكييف نحو اتفاق ينهي الحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومطالب كل طرف، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن الرئيسين الروسي والأوكراني يرغبان في التوصل إلى اتفاق، لكنهما يواجهان صعوبة في تحديد كيفية الوصول إليه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعمل على دفعهما نحو إبرام تسوية تنهي الحرب.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، الاثنين، قبيل توجهه إلى ولاية أوهايو، حيث دعا بوتين وزيلينسكي إلى الاجتماع والتوصل إلى اتفاق، واصفًا الحرب بأنها «عبثية»، مشيرًا إلى أن نحو 32 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال شهر واحد، وفقًا لتقديره.

وتأتي هذه التصريحات وسط جدل بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية، بعدما أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف هذه الهجمات، فيما أثارت تصريحات متباينة من موسكو وكييف تساؤلات بشأن مدى التوافق على تفاصيل الهدنة وآليات تنفيذها.